На выставке ИННОПРОМ представили элементы из титанового сплава

На Международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге представили детали из титанового сплава, использующиеся в авиастроении, медицине и многих других сферах.

Заместитель генерального директора холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех Лев Борисов рассказал, что мощности Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) позволяют производить титановые элементы весом от 15 граммов до 55 килограммов. Ежегодно может быть выпущено до 100 тонн такой продукции, отметил Борисов.

Перед отливкой деталей из титана специалисты создают 3D-макет планируемого элемента. Затем на модель наносят несколько слоев покрытия из электрокорунда. Далее модель выжигается в термопечах, и в образовавшуюся керамическую оболочку заливается титановый сплав. По итогу получается готовое изделие любой формы и размера.

Такие элементы отличаются отменной прочностью и износостойкостью, что делает возможным их применение в космической и авиационной сферах. Также титановые элементы используют при изготовлении бионических протезов и в качестве других комплектующих для сферы здравоохранения, так как детали имеют высокую биологическую совместимость.

