На субсидии авиаперевозок для ДФО в 2022 году выделят около 19,5 млрд рублей
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что субсидирование авиаперевозок для Дальнего Востока в 2022 году будет увеличено.
По его словам, в 2020 году на эти цели было выделено 5,7 млрд рублей, а в 2021 году - 13 млрд рублей. Он отметил, что в 2022 году эта сумма составит уже 19,5 млрд рублей.
«Это позволит перевезти примерно 250 тысяч человек по субсидированным маршрутам дополнительно», - подчеркнул вице-премьер.
Полпред также добавил, что власти намерены сделать авиасообщение на Дальнем Востоке дешевле и надёжнее.
Ранее Трутнев выразил уверенность, что в начале 2022 года будет принят закон о специальном налоговом режиме на Курильских островах, сообщает RT.
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