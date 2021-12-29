На субсидии авиаперевозок для ДФО в 2022 году выделят около 19,5 млрд рублей

По его словам, в 2020 году на эти цели было выделено 5,7 млрд рублей, а в 2021 году - 13 млрд рублей. Он отметил, что в 2022 году эта сумма составит уже 19,5 млрд рублей.

«Это позволит перевезти примерно 250 тысяч человек по субсидированным маршрутам дополнительно», - подчеркнул вице-премьер.

Полпред также добавил, что власти намерены сделать авиасообщение на Дальнем Востоке дешевле и надёжнее.

Ранее Трутнев выразил уверенность, что в начале 2022 года будет принят закон о специальном налоговом режиме на Курильских островах, сообщает RT.

