На Портале поставщиков заработал сервис сбора коммерческих предложений

На Портале поставщиков появился раздел, в котором публикуются запросы коммерческих предложений от столичных заказчиков. Это должно упростить расчет начальной цены будущих закупок на платформе, пояснил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Это даст поставщикам возможность прогнозировать спрос и планировать участие в тендерах. Раньше запросы на поставку товаров от московских заказчиков направлялись на бумажных носителях. Теперь взаимодействие переведено в электронный, структурированный вид. Это делает процесс ценообразования более прозрачным и повышает эффективность использования бюджетных средств», – сообщил Щербаков.

Коммерческое предложение направляется через личный кабинет на Портале поставщиков. Пользователь может скачать техзадание, ознакомиться с информацией о товарах, необходимых заказчику, графиком поставки.

Сформированное предложение заверяется электронной подписью и отправляется заказчику. Будущая начальная цена закупки рассчитывается на основании сведений, полученных не менее чем от трех поставщиков. Статус поданного коммерческого предложения отображается в карточке в личном кабинете пользователя портала.

Предприниматели теперь смогут заранее просчитать условия планируемой закупки, дополнительные расходы, транспортировку, страховые платежи, налоговые сборы, отметил замруководителя департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев. Он полагает, что такая схема повысит интерес к участию в государственных закупках.

