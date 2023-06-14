На ПМЭФ обсудили подготовку кадров в условиях импортозамещения

На Петербургском международном экономическом форуме в среду, 14 июня, состоялась панельная дискуссия, посвященная подготовке кадров «Профессионалитет»: отраслевой подход к подготовке кадров в условиях импортозамещения».

Участники обсудили подготовку профессионалов со школьной ступени образования, синхронизацию подготовки кадров среднего профессионального образования с потребностями региональной экономики, введение цифрового модуля по всем специальностям и другие вопросы.

В рамках дискуссии подвели итоги работы проекта «Билет в будущее», обсудили профминимум, который реализуется по семи направлениям, в том числе дополнительное образование и профобучение, создание профильных предпрофессиональных классов. Эта система профориентации легла в основу проекта «Билет в будущее».

Основной темой панельной дискуссии стало подведение итогов запущенного в 2022 году федерального проекта «Профессионалитета», цель которого подготовить квалифицированный кадровый потенциал, обеспечивающий импортозамещение.

