Кричевский и Делягин увидели спекулянтов за рекордной покупкой госдолга России

58 млрд рублей потратил неизвестный инвестор на облигации Минфина России. Это крупнейшая покупка за историю аукционов.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН объясняет эту сделку повышением интереса к России спекулятивного капитала.

«Есть очень интересная гипотеза, что у кого-то через неделю погашаются облигации. Человек решил не ждать неделю, а воспользоваться очень благоприятной конъюнктурой для входа на рынок. Народ начинает страховаться, вкладываясь в Россию. Во всем мире нет активов, в которые можно нормально вложиться. Сейчас главная проблема – куда инвестировать деньги. Вкладываться некуда, потому что впереди глобальная депрессия. Россия в силу специфики макроэкономической политики является практически единственным местом, куда можно вкладываться фактически гарантированно. Можно вложиться в ценные бумаги государства, в акции Газпрома, которые недооценены. Рано или поздно менеджмент Газпрома будет исправлен, вместо Миллера придет человек, который хоть чем-то умеет управлять. И будет скачок цен, при любых обстоятельствах, даже в условиях глобальной депрессии. И это самоочевидно для всех, поэтому сюда приходят капиталы со всего мира. Очень аккуратно, потому что страшные санкции, и антироссийской пропаганде все подвержены, но при этом больше идти некуда», - пояснил он.

Особой пользы России эти капиталы не принесут. «Это не страшно, это приток спекулятивного капитала в Россию. Ничего хорошего в этом нет, потому что спекулятивный капитал как приходит, так и уходит, да еще и обрушивает за собой все. Но приток есть приток. Чувствуешь себя хорошо, чувствуешь себя великим. Угрозы стране это не представляет. На фоне общих оборотов рынка меньше миллиарда долларов – это как пугать слона тростинкой, это несерьезно», - заметил Делягин.