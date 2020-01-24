Кричевский и Делягин увидели спекулянтов за рекордной покупкой госдолга России
Экономисты объяснили в эфире НСН, что за аноним выкупил ценные бумаги на рекордную сумму.
58 млрд рублей потратил неизвестный инвестор на облигации Минфина России. Это крупнейшая покупка за историю аукционов.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН объясняет эту сделку повышением интереса к России спекулятивного капитала.
«Есть очень интересная гипотеза, что у кого-то через неделю погашаются облигации. Человек решил не ждать неделю, а воспользоваться очень благоприятной конъюнктурой для входа на рынок. Народ начинает страховаться, вкладываясь в Россию. Во всем мире нет активов, в которые можно нормально вложиться. Сейчас главная проблема – куда инвестировать деньги. Вкладываться некуда, потому что впереди глобальная депрессия. Россия в силу специфики макроэкономической политики является практически единственным местом, куда можно вкладываться фактически гарантированно. Можно вложиться в ценные бумаги государства, в акции Газпрома, которые недооценены. Рано или поздно менеджмент Газпрома будет исправлен, вместо Миллера придет человек, который хоть чем-то умеет управлять. И будет скачок цен, при любых обстоятельствах, даже в условиях глобальной депрессии. И это самоочевидно для всех, поэтому сюда приходят капиталы со всего мира. Очень аккуратно, потому что страшные санкции, и антироссийской пропаганде все подвержены, но при этом больше идти некуда», - пояснил он.
Особой пользы России эти капиталы не принесут. «Это не страшно, это приток спекулятивного капитала в Россию. Ничего хорошего в этом нет, потому что спекулятивный капитал как приходит, так и уходит, да еще и обрушивает за собой все. Но приток есть приток. Чувствуешь себя хорошо, чувствуешь себя великим. Угрозы стране это не представляет. На фоне общих оборотов рынка меньше миллиарда долларов – это как пугать слона тростинкой, это несерьезно», - заметил Делягин.
Экономист Никита Кричевский подозревает, что сделка могла иметь и коррупционную подоплеку.
«Эта покупка стоит в одном ряду с выкупом акций Газпрома на 5,3 млрд долларов. Но кто именно это сделал, не скажет никто. Это могут быт мыши-рокеры с Марса или телепузики», - иронически заметил он в беседе с НСН.
Напомним, в 2019 году через дочернюю структуру «Газпромбанка» неизвестным инвестором на нерыночных условиях были выкуплены два пакета квазиказначейских акций Газпрома (2,93% и 3,59% от уставного капитала) за 326,7 млрд рублей, или 5,3 млрд долларов. При этом рыночная цена этих ценных бумаг составляла 437 млрд рублей. Таким образом государству был нанесен ущерб почти на два млрд долларов.
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