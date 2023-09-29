На Московском финансовом форуме рассказали о развитии столичной системы госзакупок

Одной из ключевых тем для обсуждения на Московском финансовом форуме, который завершил свою работу в столице, стали результаты и перспективы системы государственных закупок в условиях санкций. О том, как с этой задачей справляется Москва, рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он назвал госзакупки одним из инструментов поддержки экономики и российских поставщиков и производителей. Для этого в столице применяются офсетные контракты. Подписывая соглашение, инвестор локализует, либо модернизирует производство на территории Москвы, а взамен получает гарантию сбыта продукции городу на срок до 10 лет. По таким контрактам инвесторы уже поставляют городу лекарства, медицинские изделия и продукты для молочных кухонь.

Щербаков подчеркнул, что для повышения эффективности госзаказа необходимо стремиться к предельной прозрачности процедур.

«Столичные закупки проходят предварительную оценку обоснованности межведомственной рабочей группой. В нее, в том числе, входит экспертиза цен – то есть анализ предельной верхней границы суммы, которую готов потратить заказчик на тот или иной товар, работу или услугу. Она должна соответствовать рынку. Если это условие не соблюдается, начальная цена корректируется», – уточнил глава департамента.

По его словам, это позволяет экономить бюджетные средства уже на стадии планирования.

«В среднем по итогам закупок цена контракта в Москве снижается на 12%, более половины этих средств экономится именно при планировании», - отметил Щербаков.

Он также в качестве удобного межрегионального инструмента для проведения оперативных закупок на небольшие суммы назвал Портал поставщиков. Щербаков обратил внимание на то, что функционал платформы позволяет малому и среднему бизнесу участвовать в государственных закупках, упрощая и максимально автоматизируя процесс. В настоящее время на портале зарегистрировано уже более 310 тысяч предпринимателей, а каталог продукции включает более двух миллионов уникальных наименований.

