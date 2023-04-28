МТС начнет брать дополнительную плату за раздачу интернета с телефона
28 апреля 202314:46
МТС будет брать дополнительную плату с абонентов за раздачу интернета с телефона, сообщают «Ведомости».
Ряду абонентов пришли смски, что теперь для для того чтобы поделиться интернетом, нужно подключить пакет 50 Гб за 49 рублей. То есть при ежедневной раздаче интернета абоненту придется каждый месяц платить МТС около полутора тысяч рублей.
Отмечается, что в МТС подтвердили введение новой опции.
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28 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru