Моспром организовал байерскую программу в Белоруссии для столичных предприятий

Всего состоялось 116 целевых встреч с представителями более 50 ведомств, бизнес-структур и промышленных предприятий Белорусии.

«Встречи позволили укрепить сотрудничество между регионами и договориться о реализации совместных проектов», – рассказал Владислав Овчинский.

Так, перспективное взаимодействие налажено между московской компанией 3DQuality, которая производит 3D-оборудование, и Минским тракторным заводом, одним из образовательных учреждений столицы Белоруссии. Планы о совместном производстве возникли по итогам договоренностей московской компании «Имя Авто», специализирующейся на производстве бронированных спецмашин, и белорусского предприятия по переоборудованию микроавтобусов. Аккумуляторы для клининговых машин московской компании Clean Power появятся в белорусской сети продовольственных магазинов. Столичная компании «Спец-Телеком» также начнет реализовывать крупные инфраструктурные проекты с белорусскими партнерами.

«Пять переговоров закончились обсуждением конкретных решений и планов модернизации систем связи на предприятиях завода «Могилевтрансмаш», ОАО «Гродно Азэт», ОАО «Гомельский химический завод». На стадии обсуждения сейчас находятся еще несколько масштабных проектов», – отметила директор по маркетингу предприятия Ирина Штефан.

Участниками бизнес-миссии в Белоруссию также стали компании «Спец-Телеком», «Микробор», «Рэндматес», 3DQuality и SAGA Technologies По итогам поездки достигнуты договоренности о новых совместных проектах предприятий в Республике.

