Моспром организовал байерскую программу в Белоруссии для столичных предприятий
Бизнес-миссию в Республику Беларусь для восьми экспортно ориентированных промышленных компаний столицы организовали специалисты Центра «Моспром». Байерская программа состоялась в Минске и Гомеле с 11 по 13 июля. В результате переговоров с белорусскими партнерами возникли планы по реализации совместных проектов, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Владислав Овчинский.
Всего состоялось 116 целевых встреч с представителями более 50 ведомств, бизнес-структур и промышленных предприятий Белорусии.
«Встречи позволили укрепить сотрудничество между регионами и договориться о реализации совместных проектов», – рассказал Владислав Овчинский.
Так, перспективное взаимодействие налажено между московской компанией 3DQuality, которая производит 3D-оборудование, и Минским тракторным заводом, одним из образовательных учреждений столицы Белоруссии. Планы о совместном производстве возникли по итогам договоренностей московской компании «Имя Авто», специализирующейся на производстве бронированных спецмашин, и белорусского предприятия по переоборудованию микроавтобусов. Аккумуляторы для клининговых машин московской компании Clean Power появятся в белорусской сети продовольственных магазинов. Столичная компании «Спец-Телеком» также начнет реализовывать крупные инфраструктурные проекты с белорусскими партнерами.
«Пять переговоров закончились обсуждением конкретных решений и планов модернизации систем связи на предприятиях завода «Могилевтрансмаш», ОАО «Гродно Азэт», ОАО «Гомельский химический завод». На стадии обсуждения сейчас находятся еще несколько масштабных проектов», – отметила директор по маркетингу предприятия Ирина Штефан.
Участниками бизнес-миссии в Белоруссию также стали компании «Спец-Телеком», «Микробор», «Рэндматес», 3DQuality и SAGA Technologies По итогам поездки достигнуты договоренности о новых совместных проектах предприятий в Республике.
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