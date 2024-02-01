Москва заняла первое место в рейтинге нацпроекта «Производительность труда»

В 2023 года Москва заняла первое место в рейтинге региональных центров компетенций (РЦК) в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщила руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Соответствующий рейтинг составляется Федеральным центром компетенций дважды в год. В первом полугодии прошлого года Москва заняла первую строчку. Городу удалось сохранить лидирующие позиции в рейтинге за 2023 год.

По словам Багреевой, к концу 2023 года нацпроект «Производительность труда» охватил 260 московских компаний. Экономический эффект для одного участника составил в среднем 40 миллионов рублей в год.

«Этот результат свидетельствует о высоком качестве работы экспертов РЦК Москвы, а также подтверждает эффективность применяемых в ходе реализации нацпроекта инструментов бережливого производства», – добавила она.

Эксперты РЦК дополнительно обучили методике бережливого производства более 3,1 тысячи сотрудников столичных компаний. Также подготовили 386 сертифицированных инструкторов, которые смогут помогать своим предприятиям применять полученный опыт.

В основе рейтинга региональных центров компетенций лежит 10 критериев. При оценке также учитываются результаты сертификации региональных центров. Эту процедуру РЦК Москвы успешно прошел в конце прошлого года. В общей сложности в 2023 году в рейтинге приняло участие 53 субъекта РФ.

Национальный проект «Производительность труда» является мерой государственной поддержки бизнеса, позволяющей без дополнительных затрат нарастить объемы выпускаемой продукции и сократить производственные издержки. С 2022 года реализацией проекта в столице занимается Региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»), подведомственный Департаменту экономической политики и развития города.

