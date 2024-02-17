Москва заключит офсетный контракт на поставку компонентов для асфальтовых покрытий

Правительство Москвы решило провести электронный конкурс на право заключения межсубъектного офсетного контракта. Его предметом станет поставка стабилизирующей добавки, которая обеспечивает повышение прочности и долговечности щебеночно-мастичных асфальтобетонов. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«По условиям контракта победитель конкурса обязуется в течение двух лет создать или модернизировать специализированное производство на территории Владимирской области. Общий объем инвестиций должен составить более 300 миллионов рублей. В свою очередь, правительство Москвы гарантирует закупки около 7,9 тысяч тонн продукции ежегодно в течение 10 лет», – говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

По итогам заключения межсубъектного офсетного контракта будет создано новое производство, а Москва благодаря этому получит гарантию качества асфальтобетонов, используемых в дорожном хозяйстве города.

По официальным данным, власти Москвы заключили 17 офсетных контрактов, начиная с 2017 года. Совокупный объем инвестиций по ним составит около 87 миллиардов рублей.

