Москва заключила 6,5 тысяч электронных сделок с 2020 года

Почти 6,6 тысяч электронных договоров по аренде или продаже земли и недвижимости заключила столица с 2020 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в этом году завершился перевод процесса реализации городского имущества в электронный формат.

«Сегодня все договоры по итогам торгов заключаются в электронной форме через личный кабинет покупателя на столичном Инвестпортале. Всего по итогам конкурентных процедур с 2020 года город заключил уже почти 6,6 тысячи электронных договоров с победителями торгов», - отметил Ефимов.

Аукционы по аренде или продаже городского имущества Москва начала проводить в 2014 году. В 2020 году онлайн стали проводиться сделки по продаже объектов нежилого фонда, а в 2021 году в электронном формате стали сдавать в аренду помещения и земельные участки. Кроме того, с марта этого года планирующие возведение частных домов физические лица также могут поучаствовать в электронных торгах и заключить договор онлайн.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, с 2020 года столица сдала в аренду порядка 586 тысяч квадратных метров недвижимости. В частности, нежилые помещения, здания и парковочные места, а также 30,47 гектара земли для возведения частных жилых домов и коммерческих объектов.

Стоит отметить, что на Инвестиционном портале Москвы представлены все объекты городской недвижимости, доступной для аренды или продажи. Уже девять лет портал является одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов. На нем доступна информация о мерах поддержки, налоговых режимах и льготах. На портале инвесторы могут связаться с правительством Москвы, найти ответы на интересующие вопросы, подать заявки на получение льгот, осмотреть недвижимость, доступную на торгах, и многое другое.

