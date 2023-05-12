Москва реализует четыре участка под частное строительство на онлайн-аукционах

Московские власти выставили на электронные торги четыре земельных участка, предназначенные под строительство частных домов в Троицком и Восточном административных округах столицы. Заявки на участие в торгах принимаются до 22 мая. Об этом заявил глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Иван Щербаков.

По его словам, открытые онлайн-аукционы состоятся 25 мая, договоры с теми, кто их выиграет, также будут заключены дистанционно. На участках площадью от 9 до 17 соток новые владельцы смогут построить дома высотой до трех этажей и максимальной площадью от 442 до 684,8 «квадратов». Также хозяева участков смогут заниматься садоводством и личным подсобным хозяйством, отметил Щербаков.

Самый небольшой участок находится поблизости от станции метро «Улица Дмитриевского» и съезда на Косинское шоссе (ВАО). Его площадь — порядка девяти соток. Рядом с ним расположены хозяйственные и продовольственные магазины, а также остановки общественного транспорта, точки общепита и парк «Наташинские пруды».

Кроме того, два лота расположены в деревне Кузнецово поселения Новофедоровское, расположенной близ Киевского шоссе. Их площадь — 11 и 17 соток. Еще два участка выставлены на торги в деревне Кузнецово поселения Новофедоровское. В Новофедоровском находится железнодорожная платформа Рассудово, а также образовательные и медицинские учреждения, магазины и ландшафтный парк со спортивными и детскими площадками.

Еще один участок находится в нескольких километрах от Калужского шоссе, в деревне Троица (поселение Вороновское). Его площадь — 13 соток. Троица окружена водоемами и лесами.

Онлайн-аукционы состоятся на площадке «Росэлторг». Для участия в них потребуется зарегистрироваться на ней, а также обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.

