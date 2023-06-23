Москва предлагает бизнесу 16 помещений на севере города
Российская столица предлагает под коммерческие цели 16 помещений в Северном административном округе. Об этом сообщил глава Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.
Площадь объектов варьируется от 31 до 533 квадратных метров. Такой разброс открывает для потенциальных собственников широкие возможности по их использованию. Заявки принимаются в период с 3 по 13 июля. Лоты будут реализованы в период с 7 по 18 июля тремя способами - через открытые аукционы, посредством публичного предложения, а также на торгах без объявления цены.
Самое маленькое помещение находится в Головинском районе, на втором этаже двухэтажного нежилого здания по адресу: Кронштадтский бульвар, 47. Оно обретёт собственника через публичное предложение с понижением цены 7 июля.
Самый большой лот на Ленинградском проспекте в доме 23 включает помещения на первом, втором и третьем этажах пятиэтажного здания. Итоговая стоимость объекта будет определена 10 июля по результатам открытого аукциона.
Все торги пройдут на электронной площадке «Росэлторг». Для участия необходима регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru