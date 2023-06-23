Москва предлагает бизнесу 16 помещений на севере города

Российская столица предлагает под коммерческие цели 16 помещений в Северном административном округе. Об этом сообщил глава Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.

Площадь объектов варьируется от 31 до 533 квадратных метров. Такой разброс открывает для потенциальных собственников широкие возможности по их использованию. Заявки принимаются в период с 3 по 13 июля. Лоты будут реализованы в период с 7 по 18 июля тремя способами - через открытые аукционы, посредством публичного предложения, а также на торгах без объявления цены.

Самое маленькое помещение находится в Головинском районе, на втором этаже двухэтажного нежилого здания по адресу: Кронштадтский бульвар, 47. Оно обретёт собственника через публичное предложение с понижением цены 7 июля.

Самый большой лот на Ленинградском проспекте в доме 23 включает помещения на первом, втором и третьем этажах пятиэтажного здания. Итоговая стоимость объекта будет определена 10 июля по результатам открытого аукциона.

Все торги пройдут на электронной площадке «Росэлторг». Для участия необходима регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

