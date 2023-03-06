Москва помогла производителю медицинской мебели вдвое увеличить мощности
Компания «Медицинофф», занимающаяся производством медицинской мебели, смогла вдвое увеличить мощности, получив поддержку от города, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«В прошлом году предприятие получило от Москвы субсидию на 8,9 млн рублей на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования. Благодаря этому компания смогла пополнить технологический парк оборудования новыми установками, которые позволяют вдвое увеличить мощности площадки», – сказал Овчинский.
Как отметил генеральный директор компании «Медицинофф» Александр Белоглазов, новые станки уже установлены на производстве.
«Парк оборудования пополнили сверлильно-присадочные станки, обрабатывающий пресс, станок для облицовывания деталей, также были закуплены автопогрузчик и рукавный фильтр», – уточнил Белоглазов.
По его словам, это предприятие имеет собственную лабораторию и производство в Москве, которое работает более 15 лет.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что в городе работает больше 200 предприятий, выпускающих лекарства и изделия медназначения, при этом производство медицинской мебели по итогам прошлого года возросло в два раза.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+13 559 / сут.
Умерли
396 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+8 936 / сут.
- В Турции заявили, что США и Британия против организации встречи Путина и Зеленского
- «Радиоточка НСН» разыгрывает пластинки к 8 марта
- СМИ сообщили о разногласиях между Зеленским и Залужным из-за Артемовска
- Пригожин: Большая часть боеприпасов для ЧВК «Вагнер» не отгружена
- Система ПВО сбила три ракеты в Новом Осколе под Белгородом
- В ЛДПР предложили продлить освобождение от налога на доходы с депозитов
- Louis Vuitton ответил на упрек Украины
- Бумажные платежки за ЖКУ заменят электронными
- СМИ: под Артемовском разгромили наиболее подготовленных украинских солдат
- Вильфанд: В Московском регионе сохранится зимний характер погоды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru