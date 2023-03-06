Москва помогла производителю медицинской мебели вдвое увеличить мощности

Компания «Медицинофф», занимающаяся производством медицинской мебели, смогла вдвое увеличить мощности, получив поддержку от города, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Собянин: В Москве более 200 предприятий заняты производством лекарств и медицинских изделий

«В прошлом году предприятие получило от Москвы субсидию на 8,9 млн рублей на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования. Благодаря этому компания смогла пополнить технологический парк оборудования новыми установками, которые позволяют вдвое увеличить мощности площадки», – сказал Овчинский.

Как отметил генеральный директор компании «Медицинофф» Александр Белоглазов, новые станки уже установлены на производстве.

«Парк оборудования пополнили сверлильно-присадочные станки, обрабатывающий пресс, станок для облицовывания деталей, также были закуплены автопогрузчик и рукавный фильтр», – уточнил Белоглазов.

По его словам, это предприятие имеет собственную лабораторию и производство в Москве, которое работает более 15 лет.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что в городе работает больше 200 предприятий, выпускающих лекарства и изделия медназначения, при этом производство медицинской мебели по итогам прошлого года возросло в два раза.

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ФОТО:пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
ТЕГИ:ЭкономикаМоскваМедицина
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