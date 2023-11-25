Московское предприятие нарастило объем производства технической изоляции на 15 %
Столичное предприятие по производству технической изоляции за девять месяцев нарастило его объемы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15 процентов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
«Русская Теплоизоляционная Компания» с января по сентябрь текущего года выпустила на 15 процентов изделий больше, чем за аналогичный период 2022-го», – рассказал Владислав Овчинский.
Московское предприятие выпустило более 8,8 миллиона метров трубной и рулонной теплоизоляции. Эта продукция востребована в строительной, промышленной, транспортной и многих других сферах. Изделия позволяют сократить процесса теплопередачи инженерных систем, технологических трубопроводов.
В производстве теплоизоляции москвичи применяют российское сырье и технологии, сокращая стоимость изделий на 15–20 по сравнению с западными аналогами. По словам исполнительного директора компании Михаила Сарычева, в новом году компания планирует увеличить выпуск продукции ввиду на фоне роста спроса на отечественные материалы.
«Сегодня рынок выдохнул от обилия иностранных брендов, и российским производителям представилась хорошая возможность получить доверие, продемонстрировав высокое качество отечественной продукции», – подчеркнул Сарычев.
Такой спрос объясняется высоким качеством продукции. Производители теплоизоляции гарантируют, что ее можно эксплуатировать более 50 лет.
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