Московское предприятие нарастило объем производства технической изоляции на 15 %

«Русская Теплоизоляционная Компания» с января по сентябрь текущего года выпустила на 15 процентов изделий больше, чем за аналогичный период 2022-го», – рассказал Владислав Овчинский.

Московское предприятие выпустило более 8,8 миллиона метров трубной и рулонной теплоизоляции. Эта продукция востребована в строительной, промышленной, транспортной и многих других сферах. Изделия позволяют сократить процесса теплопередачи инженерных систем, технологических трубопроводов.

В производстве теплоизоляции москвичи применяют российское сырье и технологии, сокращая стоимость изделий на 15–20 по сравнению с западными аналогами. По словам исполнительного директора компании Михаила Сарычева, в новом году компания планирует увеличить выпуск продукции ввиду на фоне роста спроса на отечественные материалы.

«Сегодня рынок выдохнул от обилия иностранных брендов, и российским производителям представилась хорошая возможность получить доверие, продемонстрировав высокое качество отечественной продукции», – подчеркнул Сарычев.

Такой спрос объясняется высоким качеством продукции. Производители теплоизоляции гарантируют, что ее можно эксплуатировать более 50 лет.

