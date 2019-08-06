Московским предпринимателям на развитие бизнеса выдали 430 млрд рублей

В первом квартале 2019 года объемы кредитования малых и средних предприятий (МСП) в России выросли на 10,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составили 1,6 трлн рублей. Из них более 430 млрд рублей (28%) было выдано в Москве. Таковы данные исследования Фонда содействия кредитования малого бизнеса Москвы, подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

В исследовании отмечается, что в 37 из 87 субъектов РФ объемы выдачи кредитов МСП не превысили объемов предоставления кредитных средств в аналогичном периоде прошлого года. По словам аналитиков, спад кредитной активности в первом квартале может быть связан с тем, что на подготовку большинства сделок требуется не один месяц, реализация кредитного договора может переходить из одного календарного года в другой. В некоторых случаях рост кредитования в первом квартале может быть результатом решений, принятых еще в 2018 году.

Отмечается, что выдачи банками, входящими в ТОП-30, увеличились на 21,7%. Для снижения кредитных рисков финансирования проектов МСП предоставляется обеспечение по кредитным обязательствам в форме гарантий (поручительств). Такую поддержку, а также поручительства банковским гарантиям предоставляют несколько организаций. Например, за первый квартал 2019 года Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы выдал субъектам МСП поручительства на 2,5 млрд рублей.



