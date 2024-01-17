Московский производитель увеличит производство крепежных изделий

Столичный производитель выпустил более трех миллионов крепежных изделий с августа по декабрь 2023 года, рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

В ассортименте компании «ВсВ» десять видов креплений, которые применяют в строительстве для надежной фиксации конструкций.

«Создание и развитие в Москве предприятий, выпускающих строительные материалы, имеет значительные преимущества для укрепления технологического суверенитета, включая снижение зависимости от импорта, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, а также наращивание экспортного потенциала региона», – отметил Овчинский.

Генеральный директор предприятия Владислав Козлов рассказал, что изделия производят из российского сырья, что делает их доступнее, зарубежным аналогам они не уступают. В 2024 году компания планирует закупить дополнительное оборудование и выпустить как минимум 150 миллионов изделий.

На сегодняшний день в столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, предприятия производят одежду, обувь, лекарства, технику и многое другое. Город ведет активную работу по созданию комфортных условий для предпринимателей. Компании могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки, включая субсидии.