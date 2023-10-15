Московский производитель начнет поставлять заливочные машины в пять стран

Московская компания «Полимер-комплекс», выпускающая заливочные машины, заключила контракты на поставку оборудования в Оман, Пакистан, ОАЭ, Египет и Саудовскую Аравию, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, документы о сотрудничестве московских промышленников с дружественными зарубежными партнерами подписали на одной из крупнейших в мире выставок полимеров и оборудования в Дубае. Сейчас столичный производитель ведет переговоры с компаниями из этих стран. Все оборудование для промышленности, производимое московскими компаниями, полностью изготавливается из отечественных компонентов и стоит в три-четыре раза меньше импортных аналогов. Овчинский отметил, что экспортный центр «Моспром» оказывает существенную поддержку в развитии внешнеэкономических отношений.

Заливочные машины используются при производстве различных деталей из пластмасс, например, холодильников, труб, автомобильных кресел и так далее. На сегодняшний день 95% труб в пенополиуретановой изоляции для нефтегазовых предприятий и сферы ЖКХ изготавливается на оборудовании столичного «Полимер-комплекса», отметил замдиректора компании Валерий Тимохин. По его словам, предприятие поставляет изделия в Хабаровск, Калининград, Москву, Владивосток, Санкт-Петербург и другие города России.

Недавно столица предоставила «Полимер-комплексу» в аренду на пять лет земельный участок площадью 0,61 гектара для реализации инвестпроекта. Планируется, что компания возведет на этой территории производство заливочных машин высокого давления.

Столица обеспечивает комфортные условия для ведения бизнеса: развитая инфраструктура, системная поддержка города, новые промплощадки – все это помогает предприятиям развиваться. Сегодня в Москве работает более четырех тысяч промплощадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, в том числе одежду, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. С более подробной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно ознакомиться на сайте economy.mos.ru. Также предприниматели могут получить поддержку города на цифровой платформе «Мой экспорт».

