Московские компании приняли участие в международной выставке оборудования

Порядка 20 производителей и поставщиков представили московский регион на выставке оборудования и технологий для обращения с отходами, рассказал и.о. главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Столичные компании представили специалистам свои инженерные решения для улучшения инфраструктуры в сфере обращения с отходами. Международная выставка «ВэйстТэк» является одним из ведущих отраслевых мероприятий, в рамках которого производители делятся своими разработками в сфере обращения с отходами. Кроме того, предприятия демонстрируют свои природоохранные технологии и наработки по улучшению экологии и возобновляемой энергетике. В 2023 году в мероприятии участвовали больше 80 компаний из 15 регионов России, а также из Турции и Китая.

По словам Овчинского, московские производители работают над созданием инновационной и экологичной продукции, помогающей следить за окружающей средой и делать ее лучше. Компания «Невлабс» производит оборудование для автоматической сортировки и учета отходов, а «Топтехно» занимается проектированием и производством промышленного оборудования.

Следующая выставка «ВэйстТэк» пройдет 10-12 сентября следующего года в столице.

Стоит отметить, что Москва уделяет особое внимание развитию производства. Сегодня в столице работает уже больше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Кроме того, каждый год в столице открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также порядка 100 малых, на которых производятся различные товары.

