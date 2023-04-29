Московские инженеры разработали огнестойкий кабель шестой категории

Инженеры московского научно-производственного предприятия «Спецкабель» разработали огнестойкий кабель шестой категории для высокоскоростных систем передачи данных. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Кабель создан более чем на 90% из отечественных материалов. Мощности предприятия позволяют выпускать тысячи километров этого продукта каждый год. При этом ранее российский рынок наполнялся изделиями европейских компаний, отметил Овчинский.

На сегодняшний день предприятие проводит испытания кабеля. После их окончания его можно будет применять в атомной, нефтехимической, строительной и других отраслях, которые требуют повышенной пожарной безопасности.

Генеральный директор «Спецкабеля» Андрей Лобанов рассказал, что разработка сможет работать в сетях со скоростями передачи до 10 гигабит в секунду, при этом проводка не выйдет из строя в случае пожара.

