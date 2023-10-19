Овчинский: Экспортеры Москвы провели 1,8 тысячи встреч с зарубежными партнерами
Московские предприятия-экспортеры провели больше 1800 встреч с потенциальными зарубежными партнерами с начала этого года, об этом сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в рамках деловой сессии «Новая география экспорта. Вызовы и Возможности» на форуме «Сделано в России».
По его словам, Центр «Моспром» организовал для столичных компаний участие в 14 международных бизнес-миссиях и четырех отраслевых выставках. Так, экспортеры Москвы побывали в Алжире, Казахстане, Омане, Индонезии и других странах. Например, столичных производитель достиг соглашения с крупнейшим государственным энергетическим холдингом Казахстана после промышленной выставки «Иннопром. Казахстан».
Центр «Моспром» помогает столичным экспортерам. Его специалисты анализируют целевые рынки для производителей и проводят индивидуальную аналитику, помогающую определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на иностранные рынки.
В прошлом году году, в том числе за счет оказанной центром «Моспром» поддержки, столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали потоки экспорта и нашли новых партнеров на рынках Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, СНГ и Юго-Восточной Азии.
С более подробной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно ознакомиться на сайте economy.mos.ru. Также предприниматели могут получить поддержку города на цифровой платформе «Мой экспорт».
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