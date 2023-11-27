Московская компания увеличила выпуск светодиодных светильников

Столичная компания по производству светодиодных светильников с января по ноябрь текущего года увеличила выпуск продукции в два раза. Об этом заявил министр правительтства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

На сегодняшний день в Москве работает более 130 электротехнических предприятий, которые обеспечивают ряд объектов по всей стране необходимой продукцией.

«Объемы производства в отрасли ежемесячно растут, в том числе благодаря уходу зарубежных компаний и развитию фабрик и заводов города. В частности, столичный производитель светового оборудования «Вартон» с января по ноябрь 2023 года в два раза увеличил выпуск светильников по сравнению с аналогичным периодом 2022-го», - сказал Овчинский.

Он уточнил, что мощности и собственное конструкторское бюро компании позволяют разрабатывать как типовые светильники, так и под индивидуальные потребности заказчика. Ежедневно на заводе могут изготавливать до десяти тысяч изделий любого типа освещения.

Сегодня в Москве работает более четырех тысяч промышленных площадок. Ежегодно в столице открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Все они производят самые различные товары – от обуви до сложной техники.

