Московская компания произвела 30 смарт-костюмов для занятий спортом
В Москве компания, специализирующаяся на выпуске умной одежды, произвела три десятка спортивных костюмов, контролирующих тренировочный процесс. Об этом сообщил министр правительства Москвы глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, компания «Академия легкой промышленности» создала спортивный смарт-костюм, который учитывает движение мышц, частоту сердечного ритма, дыхание и температуру человека.
«На основе собранных данных установленное на смартфоне спортсмена мобильное приложение дает персональные рекомендации, позволяя значительно повысить эффективность тренировок и снизить травматизм», – рассказал Овчинский.
Кроме того, изделие легко надеть и его можно постирать.
Как подчеркнула гендиректор «Академии легкой промышленности» Оксана Шаманская, создание этого костюма стало настоящим вызовом, так ничего подобного в России никто не производит.
«Мы в совершенстве владеем разработкой конструкций любого швейного изделия, но успешно совместить электронику и текстиль, сохранив функциональное предназначение решения, – задача сродни биохакингу», – пояснила она.
В столице работают более 720 тысяч человек на индустриальных предприятиях, число которых уже превысило 4 тысячи. Размещение промплощадок на территории Москвы позволяет инвесторам получить доступ к крупным рынкам сбыта и развитой инфраструктуре. Кроме того, столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. В Москве также разработан ряд антикризисных инструментов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Министр спорта Матыцин предложил включить белорусские команды в российские лиги
- Соловьев уволил Сатановского и извинился перед Захаровой
- КПП «Рафах» закрылся после пропуска 20 грузовиков с медикаментами
- СМИ: Российские военные перехватили большинство ракет ATACMS
- Собянин: Обновленные речные вокзалы Москвы уже посетили 2,5 млн человек
- Мэрил Стрип разъехалась с мужем после после 45 лет брака
- Зюганов: Байден поджигает пожар третьей мировой войны
- Открылся КПП «Рафах» на границе между Газой и Египтом
- СМИ: в Палестине сообщили, что пока не могут вывезти раненых из Газы
- Назван наиболее бюджетный автомобиль из рекомендаций для чиновников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru