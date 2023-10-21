Московская компания произвела 30 смарт-костюмов для занятий спортом

В Москве компания, специализирующаяся на выпуске умной одежды, произвела три десятка спортивных костюмов, контролирующих тренировочный процесс. Об этом сообщил министр правительства Москвы глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, компания «Академия легкой промышленности» создала спортивный смарт-костюм, который учитывает движение мышц, частоту сердечного ритма, дыхание и температуру человека.

«На основе собранных данных установленное на смартфоне спортсмена мобильное приложение дает персональные рекомендации, позволяя значительно повысить эффективность тренировок и снизить травматизм», – рассказал Овчинский.

Кроме того, изделие легко надеть и его можно постирать.

Как подчеркнула гендиректор «Академии легкой промышленности» Оксана Шаманская, создание этого костюма стало настоящим вызовом, так ничего подобного в России никто не производит.

«Мы в совершенстве владеем разработкой конструкций любого швейного изделия, но успешно совместить электронику и текстиль, сохранив функциональное предназначение решения, – задача сродни биохакингу», – пояснила она.

В столице работают более 720 тысяч человек на индустриальных предприятиях, число которых уже превысило 4 тысячи. Размещение промплощадок на территории Москвы позволяет инвесторам получить доступ к крупным рынкам сбыта и развитой инфраструктуре. Кроме того, столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. В Москве также разработан ряд антикризисных инструментов.

