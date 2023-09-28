Московская компания поставила светильники для трассы М-12 Москва – Казань
Столичная компания «Световые Технологии» поставила более 20 тысяч светильников для освещения федеральной трассы М-12 Москва-Казань. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
«Оборудованием предприятия можно управлять через облачные системы, что позволяет легко и удобно контролировать освещение», – уточнил Овчинский.
Кроме того, по его словам, светильники выполнены из износостойких материалов, благодаря чему выдерживают любые погодные условия.
В настоящее время на предприятии производится широкий перечень продукции, в том числе несколько десятков тысяч светильников для различных областей применения.
Оборудование компании «Световые Технологии» работает на самых разных объектах, в том числе на РЖД, в метрополитене, в аэропортах, на промышленных предприятиях и так далее.
По словам директора департамента наружного освещения компании Станислава Ляпунова, на предприятии гордятся участием в таком важном проекте, как освещение федеральной трассы Москва –Казань.
Он подчеркнул, что светильники компании «Световые Технологии» уже стали неотъемлемой частью М-12, создавая комфорт для водителей и обеспечивая их безопасность.
Москва – город с развитым производством, в котором работает более четырех тысяч промышленных площадок. На них трудоустроены свыше 720 тысяч человек. При этом каждый год в столице открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Киев прибыл новый министр обороны Британии
- Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Тюмени
- РИА Новости: Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ принесли пулеметы западного производства
- В Армению из Нагорного Карабаха прибыли более 65 тысяч человек
- Бывший продюсер Pink Floyd обвинил Роджера Уотерса в антисемитизме
- Силы РЭБ подавили беспилотник на подлете к Брянску
- В Госдуме предложили бесплатно выдавать землю для семей после 10 лет брака
- Итальянская одежная сеть OVS возвращается в Россию
- В Буркина-Фасо предотвратили попытку госпереворота
- Подоляк: ATACMS и Taurus не помогут в противостоянии с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru