Московская компания начала выпускать в два раза больше роботов-бариста

Московская компания, производящая роботов-бариста, в 2023 году увеличила выпуск продукции в два раза, рассказал заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

«Московские промышленники постоянно наращивают мощности и увеличивают выпуск продукции, реализуют инновационные идеи для активного роста предприятий», – отметил он.

Робот готовит более ста чашек кофе в час без помощи человека. Весь процесс от заказа до выдачи автоматизирован, 62% заказов поступают с мобильного приложения, разработанного компанией.

Со своей стороны, основатель и генеральный директор компании FIBBEE Александр Хвастунов отметил, что нарастить объемы предприятию помогли поддержка города и инновационные технологии. В 2023 году компания уже начала поставлять роботов-бариста в ОАЭ.

