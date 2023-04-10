Московская инжиниринговая компания подготовила проектное решение для ЦОД
Московский изготовитель систем на суперконденсаторах «Тайтэн Пауэр Солюшн» подготовил проектное решение для центров обработки данных (ЦОД), которое даст возможность сохранить и защитить работоспособность оборудования в случае аварийного отключения. Оно мгновенно реагирует на неполадки в электропитании и способно непродолжительное время его поддерживать, пока не подключится аварийный источник энергии ЦОД. Об этом заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
В ближайшее время завод начнет процесс изготовления тестового образца. Ожидается, что проект будет готов к концу 2023 года. Это компактный продукт по сравнению с другими источниками бесперебойного питания (ИБП), его не нужно обслуживать, также не требуется оборудовать специальные помещения для его установки. Отличается новая разработка и экологичностью — благодаря отсутствию свинца и кислот она безопаснее аккумуляторных батарей.
По словам гендиректора компании Владимира Ворожейкина, 80% перебоев с электроснабжением длятся не более 1-4 секунд, но даже столь короткое время может фатально повлиять на работоспособность оборудования и привести к потере данных. Суперконденсаторные ИБП призваны решить эту проблему, подчеркнул он.
Размещение промышленных площадок в Москве позволяет инвесторам пользоваться крупными рынками сбыта, развитой инфраструктурой и обширным перечнем мер системной поддержки столицы. В него включены более 20 видов помощи, среди них — целевые займы и субсидии.
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