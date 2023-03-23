Мишустин заявил, что Россия планирует развивать транспортные коридоры

Он отметил, что для укрепления торговых и кооперационных связей необходимы надежные транспортные коридоры. По словам Мишустина, такие коридоры должны выстраиваться в соответствии с потребностями в экспорте и импорте.

Ранее, 21 марта, Михаил Мишустин сообщил, что Россия и КНР ведут работу над новыми проектами, которые существенно увеличат перевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам. Он отметил, что в новых геополитических реалиях возрастает значение транспортно-логистических коридоров, которые опираются на развитие трансграничной инфраструктуры, передает НСН.

