Мишустин заявил, что Россия планирует развивать транспортные коридоры

Россия планирует развивать транспортные коридоры, это позволит увеличить международные перевозки грузов в ближайшие три года более чем на треть. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что для укрепления торговых и кооперационных связей необходимы надежные транспортные коридоры. По словам Мишустина, такие коридоры должны выстраиваться в соответствии с потребностями в экспорте и импорте.

Ранее, 21 марта, Михаил Мишустин сообщил, что Россия и КНР ведут работу над новыми проектами, которые существенно увеличат перевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам. Он отметил, что в новых геополитических реалиях возрастает значение транспортно-логистических коридоров, которые опираются на развитие трансграничной инфраструктуры, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:РоссияМихаил Мишустин

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