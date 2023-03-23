Мишустин заявил, что Россия планирует развивать транспортные коридоры
Россия планирует развивать транспортные коридоры, это позволит увеличить международные перевозки грузов в ближайшие три года более чем на треть. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что для укрепления торговых и кооперационных связей необходимы надежные транспортные коридоры. По словам Мишустина, такие коридоры должны выстраиваться в соответствии с потребностями в экспорте и импорте.
Ранее, 21 марта, Михаил Мишустин сообщил, что Россия и КНР ведут работу над новыми проектами, которые существенно увеличат перевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам. Он отметил, что в новых геополитических реалиях возрастает значение транспортно-логистических коридоров, которые опираются на развитие трансграничной инфраструктуры, передает НСН.
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