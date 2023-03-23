Мишустин заявил, что госдолг России составляет 15% ВВП

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в вопросе госдолга Россия чувствует себя уверенно, сообщает пресс-служба кабмина.

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В ходе отчета правительства в Госдуме он уточнил, что госдолг России находится «в достаточно комфортном диапазоне» и составляет 15% ВВП.

«Даже у большинства развивающихся стран он чуть выше 60%», - подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что фиксируется небольшой рост госдолга, а также имеется краткосрочный дефицит бюджета, однако всё это не представляет угрозы.

Ранее в американском Минфине заявили, что госдолг США впервые в истории превысил 31 трлн долларов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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