Мишустин: В России реальный рост зарплат за 2023 год превысил 7,8%

Номинальный рост заработной платы в России за 2023 год больше 14%. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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На встрече с депутатами фракции КПРФ глава кабмина отметил, что реальный рост превысил 7,8%.

«Свою роль сыграли индексации, выплаты и все соответствующие наборы социальных мер, единое пособие на детей», - заключил Мишустин.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что реальная заработная плата в России за последние шесть лет увеличилась более чем на 30%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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