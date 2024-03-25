Мишустин: В России реальный рост зарплат за 2023 год превысил 7,8%
25 марта 202416:09
Номинальный рост заработной платы в России за 2023 год больше 14%. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На встрече с депутатами фракции КПРФ глава кабмина отметил, что реальный рост превысил 7,8%.
«Свою роль сыграли индексации, выплаты и все соответствующие наборы социальных мер, единое пособие на детей», - заключил Мишустин.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что реальная заработная плата в России за последние шесть лет увеличилась более чем на 30%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru