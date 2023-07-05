Мишустин спрогнозировал рост ВВП по итогам года выше 2%

Объем ВВП России по итогам 2023 года может вырасти более чем на 2%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что эти прогнозы будут верными, если не случится « каких-то форсмажорных обстоятельств». По его словам, рост ВВП по итогам мая составил 5,4% по сравнению с маем прошлого года.

ВВП России в апреле вырос впервые за год

Ранее президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что стратегия, выбранная во втором квартале 2022 года, сработала, ВВП России вырос на 3,3% в годовом выражении в апреле этого года.

Путин отметил, что виден рост в промышленности и в розничной торговле, хотя год назад настроения в предпринимательских кругах были настороженные. Президент указал, что было важно дать бизнесу точку опоры, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:ЭкономикаВВПМихаил Мишустин

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