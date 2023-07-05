Мишустин спрогнозировал рост ВВП по итогам года выше 2%
Объем ВВП России по итогам 2023 года может вырасти более чем на 2%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Он отметил, что эти прогнозы будут верными, если не случится « каких-то форсмажорных обстоятельств». По его словам, рост ВВП по итогам мая составил 5,4% по сравнению с маем прошлого года.
Ранее президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что стратегия, выбранная во втором квартале 2022 года, сработала, ВВП России вырос на 3,3% в годовом выражении в апреле этого года.
Путин отметил, что виден рост в промышленности и в розничной торговле, хотя год назад настроения в предпринимательских кругах были настороженные. Президент указал, что было важно дать бизнесу точку опоры, передает «Радиоточка НСН».
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