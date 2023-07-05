Мишустин спрогнозировал рост ВВП по итогам года выше 2%

Объем ВВП России по итогам 2023 года может вырасти более чем на 2%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что эти прогнозы будут верными, если не случится « каких-то форсмажорных обстоятельств». По его словам, рост ВВП по итогам мая составил 5,4% по сравнению с маем прошлого года.