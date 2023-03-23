Мишустин прогнозирует рост ВВП России выше развитых стран

Заявление прозвучало в Госдуме во время его отчета о работе кабмина в 2022 году.

«Некоторые международные организации прогнозируют нам позитивную динамику по итогам 2023 года и выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 год», - сказал Мишустин.

Ранее президент Владимир Путин говорил, что значительный рост ВВП страны может произойти уже в 2023 году. По его словам, внушают оптимизм позитивные тенденции в экономике России. Во втором квартале 2023 года ожидается существенное увеличение ВВП по сравнению с 2022 годом, сообщает НСН.

