Мишустин призвал к более слаженной работе по развитию промышленности

Политик также призвал более внимательно отнестись к средне- и долгосрочным вопросам. Их необходимо решить в рамках установленных президентом национальных идей, отметил Мишустин.

Глава правительства также обсудил меры по поддержке авиастроения.

Ранее Михаил Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования в России, где это возможно, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

