Мишустин призвал к более слаженной работе по развитию промышленности

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал к более слаженной работе по развитию промышленности, выходу на перспективные рынки и ускорению формирования новой инфраструктуры и логистики, сообщает журнал «Профиль».

Мишустин призвал добиваться технологического суверенитета России

Политик также призвал более внимательно отнестись к средне- и долгосрочным вопросам. Их необходимо решить в рамках установленных президентом национальных идей, отметил Мишустин.

Глава правительства также обсудил меры по поддержке авиастроения.

Ранее Михаил Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования в России, где это возможно, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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