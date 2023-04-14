Мишустин призвал к более слаженной работе по развитию промышленности
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал к более слаженной работе по развитию промышленности, выходу на перспективные рынки и ускорению формирования новой инфраструктуры и логистики, сообщает журнал «Профиль».
Политик также призвал более внимательно отнестись к средне- и долгосрочным вопросам. Их необходимо решить в рамках установленных президентом национальных идей, отметил Мишустин.
Глава правительства также обсудил меры по поддержке авиастроения.
Ранее Михаил Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования в России, где это возможно, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru