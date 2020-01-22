Мишустин попросил подготовить изменения в бюджет

Для реализации социальной части послания президента Мишустин попросил внести поправки в бюджет незамедлительно.

Ранее новый глава кабмина сообщил, что на реализацию социальных обязательств послания президента в текущем году потребуется 450 миллиардов рублей. По его словам, государство располагает достаточными ресурсами для решения поставленных президентом перед правительством задач.

Михаил Мишустин в своем выступлении перед новым правительством перечислил основные цели, которые считает приоритетными. Он назвал демографический рост в стране, в том числе усиление поддержки многодетных семей, улучшение качества образования и здравоохранения, а также увеличение доходов граждан.

Вечером 21 января премьер объявил состав нового правительства. Президент Владимир Путин назвал его сбалансированным.



