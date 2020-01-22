Мишустин попросил подготовить изменения в бюджет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы. Изменения должны быть внесены для реализации послания президента Федеральному собранию, пишет «Свободная пресса».
Кроме того, Минтруд должен будет до 11 февраля подготовить изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, отмечают argumenti.ru.
Для реализации социальной части послания президента Мишустин попросил внести поправки в бюджет незамедлительно.
Ранее новый глава кабмина сообщил, что на реализацию социальных обязательств послания президента в текущем году потребуется 450 миллиардов рублей. По его словам, государство располагает достаточными ресурсами для решения поставленных президентом перед правительством задач.
Михаил Мишустин в своем выступлении перед новым правительством перечислил основные цели, которые считает приоритетными. Он назвал демографический рост в стране, в том числе усиление поддержки многодетных семей, улучшение качества образования и здравоохранения, а также увеличение доходов граждан.
Вечером 21 января премьер объявил состав нового правительства. Президент Владимир Путин назвал его сбалансированным.
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