Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская АЭС»

Глава Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Запорожская атомная электростанция», документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Во исполнение указа президента РФ от 5 октября 2022 года «Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области создать ФГУП «Запорожская атомная электростанция» (г. Москва), основанное на праве хозяйственного ведения», — говорится в документе.

Российский премьер-министр поручил Росимуществу утвердить устав предприятия, назначить генерального директора и сформировать уставной фонд ФГУП, который должен составить 500 тыс. рублей.

Ранее, 5 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым объекты ЗАЭС были приняты в федеральную собственность, пишет Газета.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Правительство РоссииПравительствоРоссияМихаил МишустинАЭС
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