Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская АЭС»

«Во исполнение указа президента РФ от 5 октября 2022 года «Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области создать ФГУП «Запорожская атомная электростанция» (г. Москва), основанное на праве хозяйственного ведения», — говорится в документе.

Российский премьер-министр поручил Росимуществу утвердить устав предприятия, назначить генерального директора и сформировать уставной фонд ФГУП, который должен составить 500 тыс. рублей.

Ранее, 5 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым объекты ЗАЭС были приняты в федеральную собственность, пишет Газета.ru.

