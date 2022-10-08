Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская АЭС»
Глава Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Запорожская атомная электростанция», документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Во исполнение указа президента РФ от 5 октября 2022 года «Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области создать ФГУП «Запорожская атомная электростанция» (г. Москва), основанное на праве хозяйственного ведения», — говорится в документе.
Российский премьер-министр поручил Росимуществу утвердить устав предприятия, назначить генерального директора и сформировать уставной фонд ФГУП, который должен составить 500 тыс. рублей.
Ранее, 5 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым объекты ЗАЭС были приняты в федеральную собственность, пишет Газета.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+20 571 / сут.
Умерли
388 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
20,4 млн+38 289 / сут.
- На паромной переправе ведут досмотр автомобилей
- Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская АЭС»
- В Херсонской области предотвратили теракт
- Железнодорожные билеты в Крым и обратно поступили в продажу после ЧП на Крымском мосту
- В Белгородской области под обстрел ВСУ попали города Грайворон и Шебекино и хутор
- Песков: В планах Путина нет обращения к россиянам в ближайшие дни
- По Крымскому мосту снова начали ездить поезда после взрыва
- Сигналы от США сочетают воинственность и намеки на диалог
- Захарова отреагировала на поздравление из Эстонии украинскому спецназу после ЧП на Крымском мосту
- «Суровый» взгляд на СВО. У объединенной группировки войск новый командующий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru