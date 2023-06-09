Мишустин назвал уровень продовольственной безопасности России «одним из самых надежных»

«В 2022 году мы достигли значений, отраженных в национальной доктрине, которая утверждена президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — цитирует главу правительства ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что РФ готова делиться опытом и лучшими практиками.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что Россия в прошлом году поднялась на 18-е место в мировом рейтинге экспортеров продовольствия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, страна сохраняет первое место по экспорту пшеницы.

