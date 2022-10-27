Мишустин назвал энергосистему России одной из самых надежных в мире
Россия обладает одной из самых надежных энергосистем в мире. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по иностранным инвестициям.
«У нас понятные условия ведения бизнеса в части налоговой нагрузки и одна из самых надежных в мире энергосистем», — приводит слова главы правительства ТАСС.
Мишустин подчеркнул, что это открывает «серьезные конкурентные преимущества» для развития промышленности и других ключевых секторов, пишет RT.
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