Мишустин назвал энергосистему России одной из самых надежных в мире

«У нас понятные условия ведения бизнеса в части налоговой нагрузки и одна из самых надежных в мире энергосистем», — приводит слова главы правительства ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что это открывает «серьезные конкурентные преимущества» для развития промышленности и других ключевых секторов, пишет RT.

