Мишустин назначил нового замглавы Минпромторга

Глава Департамента промышленности правительства России Кирилл Лысогорский назначен заместителем министра промышленности и торговли. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин освободил от должности замглавы Минтранса

Как сообщает пресс-служба кабмина, другим распоряжением глава правительства назначил замдиректора Департамента энергетики Ильмира Набиева главой Департамента промышленности.

Ранее Мишустин распределил между своими заместителями обязанности по кураторству отдельных высокотехнологичных направлений в разных отраслях экономики, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:Отставки И НазначенияМинпромторгМихаил Мишустин
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