Мишустин и глава Карачаево-Черкесии запустили в регионе Красногорские ГЭС

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил с рабочим визитом Карачаево-Черкесскую Республику и встретился с главой региона Рашидом Темрезовым. Мишустин по видеосвязи принял участие в запуске промышленной эксплуатации Красногорских малых ГЭС.

Глава правительства сообщил, что сегодня энергетическая отрасль России располагает необходимым отечественным оборудованием, в том числе гидротурбинами и системами управления. Это конкурентоспособные продукты, которые по многим характеристикам превосходят иностранные аналоги, подчеркнул Мишустин.

«У республики очень высокий гидротехнический потенциал. По территории региона протекает более 400 больших и малых рек. На сегодня в регионе разведано более 20 створов рек, подходящих для строительства новых объектов генерации. Уверен, что при поддержке Правительства РФ, отрасль будет и дальше динамично развиваться», – заявил Темрезов.

По его словам, новые гидроэлектростанции станут еще одной яркой точкой не только на энергетической карте республики, но и юга России в целом.

«С вводом новых ГЭС объем вырабатываемой электроэнергии в регионе увеличится на 167 млн кВт час в год, что позволит сократить энергодефицит региона за счет использования экологически чистого источника энергии», - отметил глава республики.

Модель экономического развития Карачаево-Черкесской Республики была определена в 2021 году в рамках стратегической сессии под руководством Михаила Мишустина. Она включает пять проектов — развитие зеленой генерации, интенсивное садоводство, строительство оптово-распределительных центров, развитие туристско-рекреационных кластеров «Архыз» и «Теберда-Домбай».

