Мишустин анонсировал проверки бизнеса только профильными ведомствами
Кабинет министров Российской Федерации закрепит норму, согласно которой, проверки бизнеса могут проводить только профильные ведомства. Об этом объявил председатель правительства Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на прошлой неделе на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что бизнес вообще можно избавить от проверок, если он не представляет собой рисков нанесения вреда гражданам и природе. Тогда же глава государства заявил, что остальные проверки должны проводить только профильные ведомства.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент предложил закрепит такую норму Генеральной прокуратуре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru