Миронов предложил запретить микрофинансовые организации в России
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил запретить микрофинансовые организации в России, а долги их заемщикам списать, передает РИА Новости.
По мнению Миронова, кредиты под 300-700% годовых в цивилизованной стране невозможны, а тех, кто их выдает, депутат Госдумы назвал мошенниками.
Миронов добавил, что такого рода организации вдвойне опасны в условиях экономического кризиса, так как увеличивают обнищание общества и его криминализацию.
Ранее сообщалось, что объем выдачи микрозаймов за первое полугодие 2020-го упал до уровня показателей 2018 года. Как сообщил Центробанк, в первый квартал года объем упал на 12%, а во второй — на 24%. Наибольшее сокращение наблюдается в потребительском сегменте: «кредит до зарплаты» и «кредит, погашаемый в рассрочку».
Экономист Денис Ракша в интервью НСН предположил, что причиной тому – длительная самоизоляция, в которой находились россияне из-за пандемии коронавируса.
РИА ФАН тем временем сообщает, почему россияне перестают платить по кредитам.
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