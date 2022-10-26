Минцифры возобновило аккредитацию IT-компаний
Минцифры возобновило аккредитацию IT-компаний, сообщает пресс-служба ведомства.
«За 15 дней поступило 422 заявления на внесение в реестр. Из них 8 компаний уже получили аккредитацию», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
При этом трем подавшим заявления компаниям отказали во внесении в реестр, указывает телеканал «360». Отмечается, что причины отказа — поданные нулевые выплаты по зарплате и нулевая годовая выручка, размер зарплаты ИТ-специалистов ниже среднемесячной по региону (стране), отсутствие согласия на раскрытие составляющих налоговую тайну сведений.
Минцифры напомнило, что для получения ранее полученной аккредитации IT-компаниям необходимо до 31 октября направить в Федеральную налоговую службу согласие на раскрытие налоговой тайны.
Ранее правительство утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Так, выручка предприятия от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от всех доходов, а зарплаты его сотрудников должны быть не ниже средних по стране или региону, напоминает РИА ФАН.
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