Минстрой: В новых регионах построят и восстановят 18 млн «квадратов» жилья

Минстрой РФ утвердил программы, по которым на территории новых регионов России будет возведено, восстановлено и отреставрировано к 2030 году почти 18 миллионов «квадратов» жилья. Такое заявление сделал замглавы министерства Никита Стасишин, слова которого приводит РИА Новости.

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Так, на Петербургском международном экономическом форуме он отметил, что возведено, восстановлено и отреставрировано будет 17,5 миллиона квадратных метров жилья.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти будут и дальше добиваться того, чтобы жизнь в новых российских регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — возвращалась в нормальное русло. Он отмечал, что на новых территориях РФ идет строительство дорог, жилья, школ, больниц и объектов энергетики, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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