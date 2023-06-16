Минстрой: В новых регионах построят и восстановят 18 млн «квадратов» жилья

Так, на Петербургском международном экономическом форуме он отметил, что возведено, восстановлено и отреставрировано будет 17,5 миллиона квадратных метров жилья.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти будут и дальше добиваться того, чтобы жизнь в новых российских регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — возвращалась в нормальное русло. Он отмечал, что на новых территориях РФ идет строительство дорог, жилья, школ, больниц и объектов энергетики, сообщает «Радиоточка НСН».

