Минсельхоз: Томаты и огурцы дорожают сезонно, весной начнут дешеветь

Отмечается, что повышение цен на огурцы и томаты обусловлено переходом на продукцию защищенного грунта, себестоимость которой выше, а также увеличением поставок импортных овощей.

Ранее доктор экономических наук, профессор Леонид Холод в интервью НСН объяснял, что стоимость бананов росла из-за подорожания валютной и транспортной составляющей, передает «Радиоточка НСН».

