Минсельхоз: Томаты и огурцы дорожают сезонно, весной начнут дешеветь
Объемы внутреннего производства овощей обеспечивают достаточное предложение на внутреннем рынке по доступной цене, динамика цен производителей соответствует сезонным тенденциям, весной огурцы и томаты начнут дешеветь. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.
Отмечается, что повышение цен на огурцы и томаты обусловлено переходом на продукцию защищенного грунта, себестоимость которой выше, а также увеличением поставок импортных овощей.
Ранее доктор экономических наук, профессор Леонид Холод в интервью НСН объяснял, что стоимость бананов росла из-за подорожания валютной и транспортной составляющей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru