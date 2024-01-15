Минсельхоз: Томаты и огурцы дорожают сезонно, весной начнут дешеветь

Объемы внутреннего производства овощей обеспечивают достаточное предложение на внутреннем рынке по доступной цене, динамика цен производителей соответствует сезонным тенденциям, весной огурцы и томаты начнут дешеветь. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

Руспродсоюз сообщил о росте стоимости месячной корзины продуктов на 5,3%

Отмечается, что повышение цен на огурцы и томаты обусловлено переходом на продукцию защищенного грунта, себестоимость которой выше, а также увеличением поставок импортных овощей.

Ранее доктор экономических наук, профессор Леонид Холод в интервью НСН объяснял, что стоимость бананов росла из-за подорожания валютной и транспортной составляющей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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