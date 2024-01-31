Минпромторг предложил ввести маркировку смартфонов
Министерство промышленности и торговли предложило включить смартфоны и стационарные телефоны в эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Также предлагается продлить срок эксперимента до 30 апреля 2025 года. Пока предполагается, что он завершится до конца февраля следующего года.
Заместитель главы Минпромторга Василий Шпак выразил уверенность, что маркировка защитит покупателей от подделок.
В России 15 января стартовал эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии. Кроме того, уже действует обязательная маркировка духов и антисептиков, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru