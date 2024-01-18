Минпромторг: Около 60 речных судов строится на российских верфях
18 января 202413:19
Российские верфи в данный момент строят порядка 60 речных судов. Об этом сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в ходе международной выставки-форума «Россия».
Он отметил, что всего до 2028 года планируется построить 260 гражданских судов с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что потребность флота на внутренних водных путях до 2035 года составляет более 500 судов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru