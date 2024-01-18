Минпромторг: Около 60 речных судов строится на российских верфях

Он отметил, что всего до 2028 года планируется построить 260 гражданских судов с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что потребность флота на внутренних водных путях до 2035 года составляет более 500 судов, передает «Радиоточка НСН».

