Минфин рассматривает ограничение оттока капитала через дружественные страны

Накануне глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в России следует ввести такие же ограничения на рублевые переводы за границу, как и на валютные. Лимит, полагает он, можно установить на уровне 100 миллионов рублей в месяц, что соответствует ограничению в миллион долларов для валютных переводов. С помощью введения ограничений на рублевые переводы за границу можно ограничить отток капитала, рассказал экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев в интервью «Радиоточке НСН».

