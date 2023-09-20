Минфин рассматривает ограничение оттока капитала через дружественные страны

Власти рассматривают восстановление мер валютного контроля, в том числе для контроля оттока капитала через дружественные страны, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, передает РИА Новости.

По его словам, все меры еще обсуждаются, решения по поводу того, какие из них будут применены, еще не принято. При этом Моисеев добавил, что рассматриваемые меры будут сдерживать краткосрочные колебания курса.

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Накануне глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в России следует ввести такие же ограничения на рублевые переводы за границу, как и на валютные. Лимит, полагает он, можно установить на уровне 100 миллионов рублей в месяц, что соответствует ограничению в миллион долларов для валютных переводов. С помощью введения ограничений на рублевые переводы за границу можно ограничить отток капитала, рассказал экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев в интервью «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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