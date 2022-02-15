Минфин ожидает стабилизации ипотечных ставок на уровне 11-12%

Ставки по ипотеке в 2022 году будут держаться на уровне 11-12%, вряд ли превысят 15%, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

По его словам, рынок будет «поджиматься», потому что банки теряют новых клиентов из-за высоких ставок.

«Временная передышка»: Экономист усомнился в эффективности кредитных каникул

В начале года отмечалось повышение ставок по ипотеке до 10% и выше – некоторые эксперты предрекали повышение до 15%.

Кредитные каникулы неэффективны, потому что не повысят доходы граждан, а только создадут проблемы банкам в работе по депозитам. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил экономист Игорь Липсиц.


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ФОТО: РИА Новости
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