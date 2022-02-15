Минфин ожидает стабилизации ипотечных ставок на уровне 11-12%

Ставки по ипотеке в 2022 году будут держаться на уровне 11-12%, вряд ли превысят 15%, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

По его словам, рынок будет «поджиматься», потому что банки теряют новых клиентов из-за высоких ставок.