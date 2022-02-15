Минфин ожидает стабилизации ипотечных ставок на уровне 11-12%
Ставки по ипотеке в 2022 году будут держаться на уровне 11-12%, вряд ли превысят 15%, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
По его словам, рынок будет «поджиматься», потому что банки теряют новых клиентов из-за высоких ставок.
В начале года отмечалось повышение ставок по ипотеке до 10% и выше – некоторые эксперты предрекали повышение до 15%.
Кредитные каникулы неэффективны, потому что не повысят доходы граждан, а только создадут проблемы банкам в работе по депозитам. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил экономист Игорь Липсиц.
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