Минфин объяснил отказ от повышения НДФЛ для уехавших россиян
Заместитель министра финансов Алексей Сазанов объяснил отказ ведомства от повышения подоходного налога для уехавших из страны россиян. Об этом пишет Forbes.
Представитель Минфина заявил, что ведомство отклонило инициативу из-за опасения усилить отток кадров. Он отметил, что находящиеся за рубежом граждане продолжают платить НДФЛ и страховые взносы в российский бюджет.
«Если вводить ставку 30% НДФЛ, предприятия, на которых работают такие физлица, могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить физлиц там. И тогда мы потеряем не только НДФЛ, но и страховые взносы», - сказал чиновник.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и группа депутатов предложили повысить НДФЛ на доходы свыше десяти миллионов рублей в год. Парламентарии полагают, что российский бюджет будет дополнительно получать 650 миллиардов рублей ежегодно, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Греф поддержал инициативу о новой приватизации в России
- Балицкий: разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС
- Кулеба сравнил Совет Украина — НАТО с танком без пушки
- Минфин объяснил отказ от повышения НДФЛ для уехавших россиян
- В Якутии запланировали добычу миллиардов тонн полезных ископаемых
- WSJ: США тайно возобновили переговоры с Ираном
- Фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом официально покажут в России
- СМИ: в Киеве обсуждали идею взрыва всех мостов через Днепр
- СМИ: 78 человек погибли в кораблекрушении в Греции
- Мизулина опубликовала черный список блогеров-нарушителей с рекламой казино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru