Минфин объяснил отказ от повышения НДФЛ для уехавших россиян

Представитель Минфина заявил, что ведомство отклонило инициативу из-за опасения усилить отток кадров. Он отметил, что находящиеся за рубежом граждане продолжают платить НДФЛ и страховые взносы в российский бюджет.

«Если вводить ставку 30% НДФЛ, предприятия, на которых работают такие физлица, могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить физлиц там. И тогда мы потеряем не только НДФЛ, но и страховые взносы», - сказал чиновник.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и группа депутатов предложили повысить НДФЛ на доходы свыше десяти миллионов рублей в год. Парламентарии полагают, что российский бюджет будет дополнительно получать 650 миллиардов рублей ежегодно, передает «Радиоточка НСН».

