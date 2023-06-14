Минфин объяснил отказ от повышения НДФЛ для уехавших россиян

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов объяснил отказ ведомства от повышения подоходного налога для уехавших из страны россиян. Об этом пишет Forbes.

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Представитель Минфина заявил, что ведомство отклонило инициативу из-за опасения усилить отток кадров. Он отметил, что находящиеся за рубежом граждане продолжают платить НДФЛ и страховые взносы в российский бюджет.

«Если вводить ставку 30% НДФЛ, предприятия, на которых работают такие физлица, могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить физлиц там. И тогда мы потеряем не только НДФЛ, но и страховые взносы», - сказал чиновник.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и группа депутатов предложили повысить НДФЛ на доходы свыше десяти миллионов рублей в год. Парламентарии полагают, что российский бюджет будет дополнительно получать 650 миллиардов рублей ежегодно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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