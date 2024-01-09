Минфин намерен ввести ограничение на вывоз золота из России

По его словам, в Минфине видят кратный рост вывоза золота после введения «курсовой пошлины». Это приводит и к повышенному спросу внутри страны.

«Просто люди повезли в карманах. Зачем платить, допустим 7% – там в зависимости от курса разный процент – если можно не платить», - поясняет Моисеев.

На данный момент ведомство готовит проект постановления правительства, который позволит ограничить вывоз физлицами. При этом наибольшие опасение вызывает невозможность контроля при перевозе через границы стран-членов таможенного союза.

Ранее аналитик Дмитрий Голубовский в интервью НСН посоветовал россиянам на долгосрочную перспективу вкладываться в золото. Он также добавил, что за год подобный инструмент заработать не поможет.

