Кудрин уличил Минэкономразвития в чрезмерном оптимизме
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин усомнился в прогнозе министерства о росте реальных располагаемых доходов населения в текущем году.
Даже однопроцентный рост доходов россиян выглядит слишком оптимистично, - заявил Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации. По его словам, которые приводит ТАСС, «достижение даже этого скромного показателя будет проблематичным». Хотя бы потому, что в первом квартале реальные доходы населения весьма существенно снижались, - напомнил глава Счетной палаты. Такой же скептицизм вызывают у него прогнозы по сокращению уровня бедности до 12% от общей численности населения страны.
Поводов для оптимизма в этих вопросах действительно нет и пока не предвидится. По официальным данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения по итогам первого квартала 2019 года сократились на 2,3%. Что неудивительно: на это время пришлись повышение ставки НДС, инфляционная «корректировка» цен на топливо, рост тарифов на услуги ЖКХ и, как следствие, повышение стоимости любого товара по всей цепочке, начиная от стоимости сырья и оборудования до логистических затрат.
Одной из мер, принятие которых помогло бы снизить количество нуждающихся, все чаще называется необлагаемый налогом минимум доходов. Как заявлял в эфире НСН экономист Василий Колташов, такая мера необходима и для наемных работников и для самозанятых. Кроме того, эксперт предлагал предусмотреть возврат НДС при покупке ряда важных потребительских товаров, государственное субсидирование услуг ЖКХ для тех, кто испытывает по-настоящему глубокие трудности, например, для семей с двумя детьми, доход которых меньше 150 тысяч рублей в месяц на всех.
Необлагаемый налогами минимальный доход как меру борьбы с бедностью упоминал на недавней пресс-конференции в НСН и первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. Он полагает, что доход, не превышающий 40-50 тысяч рублей в месяц, не должен облагаться никакими налогами. «Если мы берем налоги с прожиточного минимума, то мы делаем его еще меньше. Облагать налогами людей с доходами ниже средней зарплаты – которая тоже у нас занижена – не нужно».
Одна из национальный целей развития на период до 2024 года, которые поставил глава государства в майском указе – добиться устойчивого роста реальных доходов населения. Очевидно эффективных шагов, направленных на достижения этой цели, припомнить пока невозможно. И рост доходов будет радовать граждан страны лишь со страниц прогнозов профильных ведомств.
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