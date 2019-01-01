Кудрин уличил Минэкономразвития в чрезмерном оптимизме

Даже однопроцентный рост доходов россиян выглядит слишком оптимистично, - заявил Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации. По его словам, которые приводит ТАСС, «достижение даже этого скромного показателя будет проблематичным». Хотя бы потому, что в первом квартале реальные доходы населения весьма существенно снижались, - напомнил глава Счетной палаты. Такой же скептицизм вызывают у него прогнозы по сокращению уровня бедности до 12% от общей численности населения страны.

Поводов для оптимизма в этих вопросах действительно нет и пока не предвидится. По официальным данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения по итогам первого квартала 2019 года сократились на 2,3%. Что неудивительно: на это время пришлись повышение ставки НДС, инфляционная «корректировка» цен на топливо, рост тарифов на услуги ЖКХ и, как следствие, повышение стоимости любого товара по всей цепочке, начиная от стоимости сырья и оборудования до логистических затрат.

Одной из мер, принятие которых помогло бы снизить количество нуждающихся, все чаще называется необлагаемый налогом минимум доходов. Как заявлял в эфире НСН экономист Василий Колташов, такая мера необходима и для наемных работников и для самозанятых. Кроме того, эксперт предлагал предусмотреть возврат НДС при покупке ряда важных потребительских товаров, государственное субсидирование услуг ЖКХ для тех, кто испытывает по-настоящему глубокие трудности, например, для семей с двумя детьми, доход которых меньше 150 тысяч рублей в месяц на всех.